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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «ГРОДНО АЗОТ» ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛО ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ НА 2,4%
09:46 17.10.2019

ОАО «Гродно Азот» в январе-сентябре 2019 года увеличило выпуск товарной продукции (включая филиал «Завод Химволокно») по сравнению с январем-сентябрем 2018 года на 2,4% до 1,22 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, за девять месяцев выпущено 617,871 тыс. т минеральных удобрений (в пересчете на 100% азот), что на 8% больше, чем за девять месяцев 2018 года.

Производство карбамидов снизилось на 16,2% и составило 627,449 тыс. т, ткани кордной – на 22% (погонная длина 19,926 млн метров), сульфата аммония – на 1,1% (258,85 тыс. т). Производство аммиака выросло на 0,4% (793,888 тыс. т), прочих полиамидов – на 1% (9,662 тыс. т), удобрений жидких азотных (КАС 30%) — на 62,2% (911,431 тыс. т), метанола технического – 3,8% (61,414 тыс. т), волокон и нитей химических – 2,4% (32,286 тыс. т).

Снижение отмечается по производству первичного полиамида – 78,176 тыс. т (6%), серной кислоты – 117,357 тыс. т (8,4%), капролактама – 84,405 тыс. т (7,8%).
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