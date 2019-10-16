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ЭКОНОМИКА РБ
ВВП БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЫРОС НА 1%
09:38 17.10.2019
Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил 96,5 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 101% к уровню января-сентября 2018 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-сентябре 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 107,2%.
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