ЭКОНОМИКА РБ

ВВП БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ ВЫРОС НА 1%

09:38 17.10.2019 Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил 96,5 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 101% к уровню января-сентября 2018 г. Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в январе-сентябре 2019 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 107,2%.