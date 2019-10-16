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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБСУДЯТ НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В БГУ
09:15 17.10.2019
Двухдневная VI Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы гуманитарного образования» откроется 17 октября в БГУ (ул. Курчатова, 5, ауд.119. Начало в 10.00).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, ее проведение направлено на обмен опытом по вопросам внедрения инновационных технологий в современный педагогический процесс, обсуждение перспектив совместных научно-теоретических и практико-ориентированных исследований в области гуманитаристики, разработки спектра задач по оптимизации процесса профессиональной подготовки специалистов социокультурного профиля. Форум нынешнего года приурочен к 15-летию факультета социокультурных коммуникаций.
С приветственным словом выступит декан ФСК Сергей Важник. Участниками форума станут более 100 преподавателей и ученых из Беларуси, России, Украины и Узбекистана. В рамках конференции состоится работа девяти тематических секций: «Управление знаниями в системе гуманитарных наук и гуманитарного образования»; «История и культура в системе гуманитарного образования»; «Теория и практика естественнонаучного знания в системе гуманитарного образования», «Лингвокультурологические аспекты перевода»; «Актуальные вопросы лингводидактики и методики преподавания иностранных языков»; «Языковая коммуникация в современном культурном пространстве»; «Информационные системы и технологии в образовании»; «Дизайн и дизайн-образование в современном поликультурном мире»; «Искусство, дизайн, технологии в современном городе: конфликты и контакты».
Программа форума включает практическую составляющую. В первый день состоится открытие выставки «Ступенька». В экспозицию войдут художественные работы студентов первого курса кафедры коммуникативного дизайна ФСК БГУ.
Кроме того, пройдут мастер-классы и тренинги.
Итогом работы конференции станет публикация сборника материалов участников, который будет доступен в Электронной библиотеке БГУ.
Организатором научного мероприятия выступает ФСК БГУ.
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