ЭКОНОМИКА РБ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ» ПРОЙДЕТ 17-18 ОКТЯБРЯ В МИНСКЕ

17:10 16.10.2019 XXIV Международная научно-техническая конференция «Современные средства связи» пройдет 17-18 октября в Белорусской государственной академии связи. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, конференция «Современные средства связи» является ежегодным научно-техническим мероприятием, в рамках которого научные сотрудники и преподаватели, руководители, практические работники и специалисты, докторанты, аспиранты и студенты, специализирующиеся в вопросах связи, обмениваются опытом и идеями по перспективным направлениям развития отрасли. Тематические секции конференции: Секция 1. Теория связи, сети и системы электросвязи; Секция 2. Радиосвязь, радиовещание и телевидение; Секция 3. Организация, технологии и логистические системы почтовой связи; Секция 4. Информационные технологии и инфокоммуникации; Секция 5. Защита информации и технологии информационной безопасности; Секция 6. Экономика, система менеджмента качества, организация, управление и маркетинг в связи; Секция 7. Методика преподавания и инновационные технологии обучения специалистов для отрасли связи.