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ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ» ПРОЙДЕТ 17-18 ОКТЯБРЯ В МИНСКЕ
17:10 16.10.2019
XXIV Международная научно-техническая конференция «Современные средства связи» пройдет 17-18 октября в Белорусской государственной академии связи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, конференция «Современные средства связи» является ежегодным научно-техническим мероприятием, в рамках которого научные сотрудники и преподаватели, руководители, практические работники и специалисты, докторанты, аспиранты и студенты, специализирующиеся в вопросах связи, обмениваются опытом и идеями по перспективным направлениям развития отрасли.
Тематические секции конференции:
Секция 1. Теория связи, сети и системы электросвязи;
Секция 2. Радиосвязь, радиовещание и телевидение;
Секция 3. Организация, технологии и логистические системы почтовой связи;
Секция 4. Информационные технологии и инфокоммуникации;
Секция 5. Защита информации и технологии информационной безопасности;
Секция 6. Экономика, система менеджмента качества, организация, управление и маркетинг в связи;
Секция 7. Методика преподавания и инновационные технологии обучения специалистов для отрасли связи.
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