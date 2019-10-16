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ЭКОНОМИКА РБ


ХОЛДИНГ «БЕЛРЕСУРСЫ» ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛ ЗАГОТОВКУ ВМР НА 6,4%
15:39 16.10.2019

За январь-сентябрь 2019 года в целом по холдингу «Белресурсы» обеспечен прирост общего объема сбора (заготовки) вторичных материальных ресурсов (ВМР) к соответствующему периоду прошлого года на 6,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, наиболее высокие темпы роста общего объема сбора (заготовки) ВМР обеспечили ОАО «Витебскоблресурсы» (140,1%), ОАО «Белвторполимер» (116,7%), ОАО «Гомельхимторг» (113,8%). При этом ОАО «Белпромтара» и ОАО «Могилевоблресурсы» допустили снижение общего объема сбора (заготовки) ВМР.

В целом доведенное суммарное задание 9 месяцев по сбору (заготовке) ВМР выполнено на 109,4%, по поставке для республиканских государственных нужд – на 100,6%.

Вместе с тем в целом по холдингу из-за устанавливаемых перерабатывающими предприятиями концерна «Беллесбумпром» ограничений и снижения оптовых цен задание по сбору (заготовке) отходов бумаги и картона выполнено на 89,5%, по поставке для республиканских государственных нужд – на 95,4%. Объем сбора (заготовки) отходов бумаги и картона к аналогичному периоду прошлого года снизился на 0,8%. При этом ОАО «Витебскоблресурсы» и ОАО «Белвторресурсы» увеличили объемы сбора (заготовки) отходов бумаги и картона к соответствующему периоду прошлого года на 33,6% и 1,1% соответственно и обеспечивают выполнение задания 9 месяцев по их сбору (заготовке) и поставке для республиканских государственных нужд.

Задание по сбору (заготовке) отходов стекла в целом по холдингу выполнено на 110,6%, по поставке для республиканских государственных нужд – на 108,5%. Темп роста объемов сбора (заготовок) отходов стекла к соответствующему периоду прошлого года составил 106,4%
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