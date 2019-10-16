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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСЕЛЬХОЗПРОД БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ЛЬНЯНОЕ ВОЛОКНО
14:25 16.10.2019
Министерство сельского хозяйства и продовольствия приказом №266 от 14.10.2019 установило с 15 октября отпускные цены на льняное волокно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, рекомендуемый уровень минимальных отпускных цен за 1 тонну (без налога на добавленную стоимость, на условиях франко-отправления) установлен за волокно льняное трепаное длинное: 15 – 7270,62 руб.; 14 – 6757,62 руб.; 13 – 4964,65 руб.; 12 – 4641,63 руб.; 11 – 2882,84 руб.; 10 – 1609,33 руб.; 9 – 1607,49 руб.
За волокно льняное короткое: 6 – 1603,88 руб.; 4 – 1547,14 руб.; 3 – 1093,93 руб.; 2 – 769,42 руб.
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