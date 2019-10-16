ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МИНСЕЛЬХОЗПРОД БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ЛЬНЯНОЕ ВОЛОКНО
14:25 16.10.2019

Министерство сельского хозяйства и продовольствия приказом №266 от 14.10.2019 установило с 15 октября отпускные цены на льняное волокно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, рекомендуемый уровень минимальных отпускных цен за 1 тонну (без налога на добавленную стоимость, на условиях франко-отправления) установлен за волокно льняное трепаное длинное: 15 – 7270,62 руб.; 14 – 6757,62 руб.; 13 – 4964,65 руб.; 12 – 4641,63 руб.; 11 – 2882,84 руб.; 10 – 1609,33 руб.; 9 – 1607,49 руб.

За волокно льняное короткое: 6 – 1603,88 руб.; 4 – 1547,14 руб.; 3 – 1093,93 руб.; 2 – 769,42 руб.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.10.2019
валюта курс
EUR 2.2598
USD 2.0501
RUB 3.1887
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2619 +0.0021
USD 2.0500 -0.0001
RUB 3.1842 -0.0045
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2580 2.2630
USD 2.0480 2.0520
RUB 3.1790 3.1840
подробнее

Конвертация в банках
на 16.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1010 1.1050
EUR/RUB 70.8000 71.2000
USD/RUB 64.2500 64.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте