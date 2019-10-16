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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ 3 ДЕКАБРЯ ПРОЙДЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОРГАНИЧЕСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
14:07 16.10.2019
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, учреждения «Центр экологических решений» и «Агро-Эко-Культура» при поддержке «Коалиция Чистая Балтика» 3 декабря проведут 7-ю международную конференцию по органическому сельскому хозяйству.
Как сообщает «АГРАКУЛЬТУРА», цель конференции — обеспечить эффективную международную платформу для сотрудничества, объединить усилия экспертов из национальных и международных организаций, научных и образовательных учреждений и органов управления для решения региональных проблем в области развития органического производства. Во время конференции участники обменяются мнениями и личным опытом, что поможет выработке предложений по актуальным вопросам политики в области органического сельского хозяйства.
К участию в конференции приглашаются национальные и иностранные представители аграрного сектора, государственных органов власти, сертификационных органов, научно-исследовательских институтов, колледжей и университетов сельскохозяйственного профиля, практикующие фермеры, представители общественных организаций и другие заинтересованные лица.
На конференции планируется рассмотреть состояние органического сельского хозяйства Беларуси; первичную переработку органического сырья; перспективные направления развития ОСХ в Беларуси (льноводство, овцеводство, рыбоводство); безопасность питания: глобальные тренды и драйверы второй цели устойчивого развития и ликвидация «скрытого голода».
В рамках конференции состоится торжественная церемония награждения Национального победителя международного конкурса «Экологически дружественный фермер Балтийского региона 2019».
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться до 10 ноября.
Программа конференции формируется на основе предложений членов рабочей группы и заявленных докладов участников. В рамках конференции будут организованы и проведены пленарное заседание и четыре рабочих тематических секций.
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