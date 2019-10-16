Белорусские лаборатории переходят на новую версию международного стандарта ISO/IEC 17025.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, в настоящее время такую оценку проходит более 200 отечественных лабораторий, а 15 лабораториям уже выданы аттестаты аккредитации на соответствие требованиям новой версии международного стандарта ISO/IEC 17025.

По словам директора Белорусского государственного центра аккредитации (БГЦА) Татьяны Николаевой, на площадках международных организаций по оценке соответствия и аккредитации лаборатории договорились о том, что применение данного стандарта обеспечивает доверие к результатам испытаний и реализует основной принцип: испытано единожды – признано везде. Новая версия основана на современных подходах в лабораторном деле, базирующихся на IT-технологиях, процессном и риск-ориентированном менеджменте.

Этот стандарт очень важен и для лабораторий Беларуси. С 1 октября 2019 г. в нашей стране введен ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». Он идентичен новой версии международного стандарта ISO/IEC 17025.

Во всем мире срок перехода на новую версию ISO/IEC 17025 имеет трехлетний период с ее даты публикации и завершается 30 ноября 2020 г.

Отечественные лаборатории проводят работу в этом направлении в плановом порядке при выполнении работ по аккредитации.

С целью оказания методической помощи БГЦА проводит тренинги для заявителей на аккредитацию и аккредитованных субъектов как с использованием своих ресурсов, так и с привлечением международных экспертов. Тренинги проводятся и на базе БГЦА, и в областных городах.

Разработаны также методические рекомендации, в которых приведены разъяснения по каждому пункту стандарта и практические примеры расчета рисков в деятельности лабораторий. Они размещены на сайте БГЦА.

Проведенный БГЦА анализ анкетирования аккредитованных субъектов говорит о достаточной степени готовности лабораторий выполнить переход на новую версию стандарта до 30 ноября 2020 г. С этой даты действующий в настоящее время СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» будет отменен, и аттестаты аккредитации на соответствие его требованиям будут считаться недействительными».

Своевременное внедрение ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 будет способствовать повышению уровня деятельности отечественных лабораторий, обмену информацией и опытом, упрощению процедур признания результатов проводимых ими исследований на региональном и международном уровне, и, как следствие, содействовать повышению качества выпускаемой продукции и ее экспортного потенциала.

Беларусь с 2018 г. является подписантом пакета международных соглашений о взаимном признании результатов испытаний и сертификации. «В ноябре Национальная система аккредитации будет проходить оценку со стороны Европейской организации по аккредитации по подтверждению данного статуса, – проинформировала Татьяна Николаева. – В ходе этой оценки предстоит продемонстрировать и гарантировать и соблюдение сроков переходного периода, и эквивалентность деятельности наших аккредитованных лабораторий по новым требованиям. Это очень важный этап, поскольку поддержание данных соглашений предоставляет отечественным экспортно ориентированным предприятиям возможность снижать издержки за счет признания белорусских результатов испытаний и минимизации практики повторных процедур в странах поставки продукции».