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ЭКОНОМИКА РБ


МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И МЕТАЛЛУРГИЯ» НАЧАЛА СВОЮ РАБОТУ В ЖЛОБИНЕ
12:19 16.10.2019

27-я Международная научно-техническая конференция «Литейное производство и металлургия 2019. Беларусь» проходит 16-17 октября в Жлобине.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК», В первый день конференции состоится пленарное заседание, на котором участники рассмотрят актуальные вопросы модернизации литейного и металлургического производств Беларуси и представят презентации перспективных инвестиционных проектов отрасли.

Например, специалисты ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» вынесут на обсуждение проект по гармонизации международных стандартов на металлопрокат конструкционных сталей применительно к условиям металлургического производства Беларуси. Данный проект, являющийся результатом обобщения опыта сотрудничества БМЗ с европейскими потребителями, поспособствует выстраиванию более эффективного взаимодействия с отечественными предприятиями машиностроения.

Во второй день работа конференции будет проходить в трех секциях — «Литейное производство», «Металлургия» и «Материаловедение» — где будут представлены 50 докладов. Участники конференции поделятся личным опытом по самому широкому спектру вопросов: от внедрения новых технологий и путей повышения качества продукции до использования 3D-печати при изготовлении литейных форм.

В рамках конференции запланировано награждение Лауреатов премии Ассоциации литейщиков и металлургов Беларуси, а также посещение Белорусского металлургического завода.

Организаторами конференции выступают Ассоциация литейщиков и металлургов Республики Беларусь и Белорусский национальный технический университет. Масштабный форум собрал на базе Жлобинского металлургического колледжа около 100 представителей специализированных компаний и научных организаций Беларуси, России, Украины, Германии, Чехии, Литвы, Австрии и Египта.
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