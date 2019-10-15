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ЭКОНОМИКА РБ
ДВИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В МИНСЕЕ ПО УЛИЦЕ ТИМИРЯЗЕВА ИЗМЕНИТСЯ 19-20 И 26-27 ОКТЯБРЯ
11:10 16.10.2019
Движение общественного транспорта в Минске по ул. Тимирязева изменится 19-20 и 26-27 октября в связи с проведением работ по ремонту тепловой сети, расположенной под ул. Тимирязева на участке от ул. Орловская до ул. Саперов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», 19 и 20 октября движение троллейбусных маршрутов №39, №77 со стороны станции метро «Пушкинская» будет организовано по пр. Пушкина – ул. Орловская – пр. Победителей – ул. Саперов – ул. Тимирязева – пр. Пушкина и далее по маршрутам.
19, 20, 26, 27 октября вместо троллейбусного маршрута №14 будет работать временный автобусный маршрут №14Т «ДС Масюковщина – Городской Вал» по трассе и расписанию троллейбусного маршрута №14.
Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок) в составе которых один из видов транспорта троллейбус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах маршрута №14Т.
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