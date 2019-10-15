Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») ООО «Евроторг» на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Fitch, рейтинг подкрепляется сильной рыночной позицией «Евроторга» на продуктовом розничном рынке Беларуси, умеренным левериджем и устойчиво положительным свободным денежным потоком. В то же время РДЭ «B» принимает во внимание небольшой размер компании, ограниченную диверсификацию за пределами внутреннего рынка, а также высокие валютные риски, которые сказываются на финансовой гибкости «Евроторга» и выступают в качестве противовеса консервативной структуре капитала компании относительно сопоставимых эмитентов.

«Стабильный» прогноз по рейтингу отражает ожидания, что компания сможет возобновить рост сопоставимых продаж и стабилизировать маржу EBITDA в 2020-2023 гг. после волатильности этих операционных показателей в 2019 г.

«Новые магазины каннибализируют продажи: в нашем рейтинговом сценарии мы исходим из того, что экспансия Евроторга, вероятно, продолжит негативно сказываться на трафике в существующих магазинах по мере того, как новые магазины будут приводить к каннибализации их продаж. Сопоставимые продажи у Евроторга снижались начиная с 4 кв. 2018 г., но некоторая стабилизация вероятна с 2020 г. ввиду эффекта низкой базы и более сфокусированных открытий новых магазинов. Кроме того, мы ожидаем, что сопоставимые продажи будут поддерживаться за счет большего соответствия между ростом средней продуктовой корзины и продуктовой инфляцией по сравнению с 2019 г., когда на потребительских расходах сказывался рост тарифов в коммунальном секторе», - говорится в комментарии агентства.

Что касается усиления потребительской привлекательности, то по наблюдениям Fitch, конкуренция на продуктовом розничном рынке продолжает усиливаться в результате большей доступности финансирования для компаний Беларуси. В агентстве полагают, что Евроторгу следует усилить потребительскую привлекательность для того, чтобы защитить свои лидирующие рыночные позиции и бренд. На прибыльность Евроторга в 1 половине 2019 г. негативное влияние оказали снижение цен на полке и запуск нового формата дискаунтера «Хит!», нацеленные на поддержание ценовой дистанции компании со своими конкурентами. Рыночные позиции Евроторга уже являются самыми сильными по отношению к другим белорусским ритейлерам: рыночная доля компании в пять раз выше, чем у ее крупнейшего конкурента.

Между тем EBITDA компании с корректировками Fitch снизилась примерно на 15% в 1 половине 2019 г., и в своем рейтинговом сценарии Fitch прогнозирует, что для ее восстановления потребуется время и такое восстановление будет зависеть от возобновления роста сопоставимых продаж, оптимизации штата сотрудников магазинов и обеспечения целевого уровня прибыльности для нового формата дискаунтера. В агентстве также исходят из того, что позитивный эффект на рентабельность могут оказать изменения продуктового ассортимента (собственные торговые марки, собственное производство и непродовольственные товары), что позволит компании частично компенсировать связанный с экспансией рост расходов на операционную аренду.

Аналитики Fitch ожидают, что скорректированный валовый леверидж по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) у компании увеличится до 4,5x (2018 г.: 3,8x), а затем будет постепенно снижаться по мере стабилизации операционных показателей. Обновленный рейтинговый сценарий предполагает более высокий леверидж, однако структура капитала компании остается консервативной, соответствующей уровню сопоставимых компаний с более высокими рейтингами. Это выступает в качестве противовеса подверженности компании валютным рискам и волатильности ее операционных показателей.

Рейтинги принимают во внимание ограниченную географическую диверсификацию у компании, поскольку она ведет деятельность только в Беларуси. Присутствие Евроторга в различных регионах страны ставит его в более благоприятную позицию относительно конкурентов, но не снижает риски концентрации, поскольку экономика Беларуси является небольшой. Небольшой размер рынка, на котором ведет деятельность компания, также обусловливает существенно меньший масштаб бизнеса у Евроторга (EBITDAR за 2018 г. эквивалент около 242 млн. долл.) в сравнении с другими рейтингуемыми Fitch продуктовыми ритейлерами, такими как российские X5 Retail Group N.V. («BB+»/прогноз «Стабильный») и ООО Лента («BB»/прогноз «Стабильный»).

По мнению Fitch, способность Евроторга генерировать устойчиво положительный свободный денежный поток, несмотря на развертывание сети магазинов, является позитивным рейтинговым фактором. По прогнозам, компания сохранит положительную маржу свободного денежного потока на уровне 1%-2% (2018 г.: 4,1%), поскольку ее стратегия расширения не требует существенных капиталовложений, и новые магазины будут в основном небольшими и арендованными. Увеличивая торговые площади, Евроторг использует возможности расширения за счет современных форматов магазинов розничной торговли в Беларуси, в то время на рынке по-прежнему доминирует традиционный ритейл (2017 г.: 54%).

Fitch расценивает финансовую гибкость компании как улучшающуюся за счет недавнего рефинансирования в российских рублях. В то же время несоответствие между валютами прибыли и долга Евроторга продолжит сказываться на кредитоспособности компании, несмотря на то, что белорусский и российский рубль демонстрировали некоторую корреляцию в прошлом.

Кроме того, часть затрат Евроторга (2018 г.: 2,6% от доходов) по-прежнему подвержена валютному риску, поскольку договоры операционной аренды заключены в основном в твердой валюте. В Fitch также считают, что развитие финансового рынка в Беларуси не позволит компании полностью перевести валюту долга и договоров операционной аренды в белорусские рубли в среднесрочной перспективе.

«Страновой потолок является сдерживающим фактором для рейтинга: в нашем рейтинговом анализе РДЭ Евроторга в иностранной валюте сдерживается страновым потолком Беларуси «B» ввиду отсутствия прибыли от экспорта и иностранных активов, а также отсутствия поддержки со стороны иностранной материнской структуры или стратегических партнеров. В случае повышения странового потолка Беларуси мы рассмотрим возможность повышения РДЭ Евроторга в иностранной валюте», – говорится в отчете.

При оценке рейтинга Евроторга и позиции компании относительно сопоставимых эмитентов Fitch применяет навигатор по компаниям продуктового ритейла. В результате агентство рассматривает рыночную позицию компании в Беларуси и переговорные позиции Евроторга с поставщиками как более сильные, чем у сопоставимых российских компаний X5 Retail Group N.V. и ООО Лента на их соответствующих рынках. Это обусловлено значительной разницей в долях рынка у Евроторга и ближайшего конкурента и существенными ценовыми преимуществами. В то же время в абсолютном выражении, исходя из годовой EBITDAR, Евроторг значительно меньше сопоставимых российских компаний и имеет существенную подверженность валютным рискам. Кроме того, рейтинг Евроторга сдерживается страновым потолком Беларуси «B». В результате Евроторг имеет рейтинги ниже сопоставимых российских компаний, несмотря на прогнозируемый схожий скорректированный леверидж по FFO.

Рейтинги Евроторга также учитывают более высокие, чем в среднем, системные риски, связанные с деловой и правовой средой в Беларуси.