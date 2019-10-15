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ЭКОНОМИКА РБ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ С 25 НОЯБРЯ РАСТОРГАЕТ ДОГОВОР С ООО «ТАМБАЗ»
09:58 16.10.2019
РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» с 25 ноября 2019 года расторгает депозитарный договор с ООО «ТАМБАЗ» в связи с принятием решения о ликвидации указанного эмитента.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, при необходимости получения выписки о состоянии счета «депо» владельцам облигаций ООО «ТАМБАЗ» следует до вышеуказанной даты обратиться в депозитарии, где учитываются ценные бумаги (РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» и ОАО «Технобанк»).
В день прекращения действия депозитарного договора с эмитентом, заключенного между депозитарием и ликвидируемым эмитентом, реестр владельцев ценных бумаг передается на хранение ликвидационной комиссии (ликвидатору) эмитента. Ценные бумаги переводятся на счет «депо», открытый в центральном депозитарии на условное имя «Неустановленный владелец». На данном счете ценные бумаги числятся до их аннулирования (исключения из Государственного реестра ценных бумаг).
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