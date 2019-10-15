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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ БЕЛОРУСОВ В ЯНВАРЕ-АВГУСТЕ ВЫРОСЛИ НА 6,8%
09:16 16.10.2019

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-августе 2019 г. составили 106,8% к уровню января-августа 2018 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,7%.
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