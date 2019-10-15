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ЭКОНОМИКА РБ


МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ СТАРТУЕТ 17 ОКТЯБРЯ В БГУ
18:03 15.10.2019

Двухдневная Международная научно-практическая интернет-конференция «Образование и самообразование в цифровую эпоху» стартует 17 октября в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, целью форума является рассмотрение вопросов образования в контексте цифровой трансформации, а также результатов исследований, проводимых в этой области знаний. По итогам работы форума планируется разработать практические рекомендации по совершенствованию учебных и научных процессов и издать сборник научных работ.

В интернет-конференции примут участие более 60 студентов, аспирантов, учёных, преподавателей и сотрудников учреждений высшего образования, а также учителя средних и профессиональных учебных заведений из Беларуси, России и Украины. Участником виртуальной дискуссии может стать любой зарегистрировавшийся на сайте форума пользователь.

В рамках конференции будут работать пять онлайн-секций: «Методология, содержание, практика креативного образования», «Современный университет как цифровая образовательная площадка», «Обновление и диверсификация различных видов обеспечения образовательного процесса», «Совершенствование научно-методического обеспечения развития новых типов компетентностей», «Высшее образование и цифровая модернизация общества».

Организатором интернет-конференции выступает Главное управление образовательной деятельности БГУ.
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