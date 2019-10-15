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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТ ПВТ IBA GROUP ПРЕДСТАВИЛ СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА ИНФРАСТРУКТУРЫ
17:45 15.10.2019
Резидент Парка высоких технологий IBA Group создает систему мониторинга состояния инфраструктуры с использованием компьютерного зрения, машинного обучения и дронов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ПВТ, работа системы двухэтапная. Сначала в воздух поднимаются дроны, которые ведут видеосъемку объектов инфраструктуры. Затем отснятый видеоматериал анализируется в автоматическом режиме с использованием алгоритмов машинного обучения. Их задача – находить дефекты как на опорах, так вдоль самих линий.
Сейчас разработка тестируется на объектах электроэнергетической инфраструктуры: опоры, провода, изоляторы кабеля. Отслеживаются также строения рядом с линиями электропередач, деревья, которые могут упасть и повредить объекты, и так далее.
«Компьютер проведет этот анализ намного быстрее, чем если бы все видео отсматривал человек. Машинное обучение используется для решения нескольких задач: корректное определение объектов анализа, дополнительная обработка, помогающая «отделить» анализируемый объект от окружающей среды (например, выделить металлическую опору среди деревьев), третья – выявление самих дефектов: ржавчины или разрушения бетонных опор)», - рассказал менеджер ML&AI продуктов IBA Group Николай Власов.
В компании уточняют, что сфера применения решения не ограничивается только энергетикой. Так, например, систему можно использовать для мониторинга трубопроводов, зданий, железнодорожной инфраструктуры и так далее.
Как работает проект, можно посмотреть по ссылке.
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