По результатам камерального контроля с использованием АИС «Учет счетов-фактур» и других информационных ресурсов, проведенного налоговыми инспекциями Брестской области за 9 месяцев 2019 года, субъектами хозяйствования области поданы уточненные налоговые декларации с увеличением сумм налогов, подлежащих доплате в бюджет, на 14,2 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, на 9,3 млн рублей уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату плательщикам из бюджета.

В ходе камерального контроля установлены факты занижения налоговой базы по НДС и завышения налоговых вычетов, а также неполной уплаты налога на прибыль, налога при упрощенной системе налогообложения, налога на недвижимость, земельного налога и т.д.

Выявление налоговыми органами в ходе проведения камерального контроля нарушений на ранней стадии предоставляет плательщикам возможность добровольно исполнить налоговые обязательства посредством представления уточненных налоговых деклараций. Это позволяет субъектам предпринимательской деятельности избежать применения мер административной ответственности.

Так, при анализе показателей налоговых деклараций (расчетов) по НДС фермерского хозяйства установлено неправомерное принятие к вычету сумм НДС, уплаченных при выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой, не подтвержденных электронными счетами-фактурами. Плательщик в ответ на уведомление представил налоговую декларацию (расчет) по НДС с внесенными изменениями и дополнениями, согласно которой уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату за январь-июль 2019 года на 960 тыс. рублей.