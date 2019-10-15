Наступление осени принесло на столичный рынок продажи жилья некоторое затишье — рост спроса, который продолжался три летних месяца, прекратился, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Количество сделок купли-продажи квартир в сентябре сократилось на 18,3%. С точки зрения сезонности такое развитие событий не выглядит чем-то особенным, именно в первый осенний месяц рынок обычно демонстрирует худшие показатели по числу сделок во II полугодии.

По сравнению с сентябрем 2018 года изменение спроса было незначительным. Что касается предложения квартир, то оно в сентябре выросло на 5,4%. Последний раз число выставленных на продажу объектов увеличивалось в апреле.

В сентябре в общей структуре спроса выросла доля 1-комнатных квартир, с которыми заключили 42% всех сделок. В то же время на 2-комнатные квартиры пришлось лишь 35% сделок — обычно разбежка у двух типов квартир не столь велика.

Сразу на 5 процентных пункта нарастил свою долю Фрунзенский район столицы. Также выросла доля у Центрального и Первомайского районов.

При этом 9% всех сделок в сентябре были проведены с квартирами в готовых новостройках.

Повышенным спросом в первый осенний месяц пользовались хрущевки, а также квартиры в современных каркасно-блочных домах.

Средняя цена проданных квартир в сентябре выросла на 1,1% и составила 1335 $/м2, что стало максимальным значением за последние 4 года. Рост среднего уровня цен был отмечен у 1- и 3-комнатных квартир.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные

квартиры: 1430 $/м2 (+1,2% за месяц) — $50 500; 2-комнатные квартиры: 1277 $/м2 (-0,1%) — $61 500; 3-комнатные квартиры: 1250 $/м2 (+1,6%) — $83 400; 4-комнатные квартиры: 1142 $/м2 (-1,6%) — $83 700.

Индекс цен на квартиры, рассчитываемый на основе предложения, вырос в сентябре на 0,4%. Сильнее остальных подорожали «однушки», а в разрезе качественных характеристик жилья — квартиры в панельных хрущевках и брежневках, средний уровень цен на которые вырос в сентябре на 2%.

В большинстве микрорайонов Минска преобладал рост цен на квартиры. Наиболее ощутимое повышение (более 3%) было зафиксировано в районе улицы Карла Маркса, в Золотой Горке и районе Института Культуры.

Повышение цен в 2019 году особенно заметно, когда речь идет о самых доступных объектах. В сентябре при покупке «однушки» лишь в 10% случаев платили менее 40 тысяч долларов. Еще в начале 2019 года таких сделок было 17,5%, а в некоторые месяцы 2016−2017 годов сумма не превышала 40 тысяч в 40% всех случаев.