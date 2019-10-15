Ситуация с экспортом по итогам января-августа 2019 года непростая и не может устраивать. Об этом заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Президиума Совета министров, где рассматривались вопросы наращивания и диверсификации экспорта.

«Экспорт не достиг уровня аналогичного периода прошлого года, темп роста экспорта товаров – 96,9%. Много вопросов к министрам, губернаторам, серьезно недорабатывает Министерство иностранных дел и руководители загранучреждений», – отметил Сергей Румас.

Если очистить экспорт товаров от нефтяной группы, то темп роста составляет 100,9%, однако, по мнению премьер-министра, это не должно служить ни для кого успокоением.

Вчера получены предварительные итоги работы экономики за 9 месяцев: рост продолжает замедляться (предварительно 101% по итогам января-сентября).

«И это несмотря на государственную поддержку и заверения руководителей министерств о том, что утвержденные планы будут выполнены. Если нет производства, как может расти экспорт? Это же взаимосвязанные вопросы. Руководители должны нести ответственность за свои слова и обязательства», – подчеркнул глава правительства.

Он поручил первому вице-премьеру Александру Турчину подготовить заседание Совмина по итогам работы экономики за 9 месяцев, где проанализируют все обещания, данные руководителями госорганов и предприятий на заседаниях в Правительстве, с оценкой действий этих руководителей. Обсуждение запланировано в первой декаде ноября.

Не удается распределить поровну экспортные поставки между ЕАЭС, ЕС и другими странами. Увеличилась доля ЕАЭС, просела доля Европейского союза. Здесь большое влияние оказала нефть, особенно в части европейского рынка, однако это не единственная причина, отметил Сергей Румас.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, глава правительства обратил внимание, что в решении задачи страновой диверсификации экспорта важнейшая роль отводится загранучреждениям. Однако из 57-ми в 37-ми загранучреждениях не выполняются доведенные задания по экспорту товаров, в 15-ти– второй год подряд.

«По большинству из этих загранучреждений нет аргументированных объяснений, как и мер реагирования со стороны МИДа», – добавил Сергей Румас.