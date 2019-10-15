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ЭКОНОМИКА РБ


БГУ ВОШЕЛ В 1% ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
16:30 15.10.2019

Британское агентство QS 15 октября опубликовало рейтинг университетов стран развивающейся Европы и Центральной Азии (QS EECA), где Белорусский государственный университет занял 25 место.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, в оценочном списке отражены только 350 лучших вузов из более 2900 университетов заявленного региона. Таким образом, позиция БГУ соответствует вхождению в 1% лучших университетов на данной территории.

Оценка деятельности высших учебных заведений рейтингом QS EECA проводилась по девяти критериям: академическая репутация; репутация среди работодателей; соотношение числа студентов к числу сотрудников профессорско-преподавательского состава; доли сотрудников с ученой степенью, приглашенных преподавателей из других стран, иностранных студентов; эффективность интернет-ресурсов; количество опубликованных статей, приходящихся на одного сотрудника; цитируемость научных статей ученых университета.

Наиболее высокие позиции в рейтинге БГУ занимает по показателям репутации среди академического сообщества и работодателей, а также соотношения числа студентов к числу сотрудников профессорско-преподавательского состава. Это свидетельствует о высоком качестве преподавания в БГУ, так как основу оценивания составляет опрос международных экспертов.

Из белорусских учреждений высшего образования в рейтинге представлены также Белорусский национальный технический университет (103), БГУИР (158) и Гродненский государственный университет им. Янки Купалы (195).

Тройку лидеров регионального рейтинга составили МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный университет.

В рейтинге университетов стран Восточной Европы и Центральной Азии участвуют вузы Армении, Азербайджана, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, России, Сербии, Словакии, Словении, Турции и Украины.
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