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ЭКОНОМИКА РБ


НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ ДОСТУПНА НОВАЯ УСЛУГА ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТРАНЗИТНЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ
16:08 15.10.2019

На едином портале электронных услуг с 15 октября доступна электронная услуга по представлению таможенным органам электронной транзитной декларации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный центр электронных услуг», это новый вид таможенных документов, доступных к передаче посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы (ранее реализована возможность передачи в таможенные органы электронного предварительного информирования и электронной статистической декларации).

Услуга 3.00.03 «Представление таможенным органам ЭТД (Электронная транзитная декларация)» автоматизирует представление в таможенные органы Беларуси электронных транзитных деклараций, сформированных и подписанных электронной цифровой подписью в информационных системах заинтересованных лиц.

Услуга оказывается на платной основе, предназначена для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей — резидентов Беларуси, зарегистрированных в качестве пользователей Национальной автоматизированной системы таможенного декларирования. В результате оказания услуги формируется электронное сообщение, содержащее уникальный номер таможенного документа, либо отказ таможенных органов Беларуси в присвоении такого номера, либо иное сообщение, подтверждающее прием таможенного документа потребителя электронной услуги в электронной системе таможенных органов.

Услугой также предусмотрена возможность отзыва переданной декларации с указанием причины отзыва.

Для получения услуги необходимо:

получить средства электронной цифровой подписи в точках оказания услуг ГосСУОК;

пройти регистрацию в качестве пользователей Национальной автоматизированной системы таможенного декларирования;

заполнить заявку на основании электронной формы или в бумажном виде. При заполнении заявки в бумажном виде направить ее в НЦЭУ по адресу ул. Раковская, 14, 220004, Минск официальной почтой, или нарочным, или по факсу (+375 17) 311-30-06, или по электронной почте ;

заключить договор на оказание электронных услуг;

пройти аутентификацию на портале. Услуга будет доступна в личном кабинете.
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