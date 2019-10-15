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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАМДИРЕКТОРА БАРАНОВИЧСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОРГАНИЗОВАЛ ПОСРЕДНИЧЕСКУЮ СХЕМУ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ФИРМЫ
15:16 15.10.2019

Бывший заместитель директора предприятия в Барановичах подозревается в организации посреднической схемы по продаже продукции через подконтрольные фирмы. Факт злоупотребления служебными полномочиями выявили работники Барановичского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, для перепродажи в Россию продукции завода заместитель директора выстроил цепочку из посредников, зарегистрировав два коммерческих предприятия на своих родственников и знакомых. Деньги за посреднические услуги оседали на счетах подконтрольных ему фирм, а не поступали производителю продукции.

В результате предприятию причинен ущерб в особо крупном размере – около 100 тыс. рублей.

За злоупотребление властью или служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, в отношении экс-руководителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса.
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