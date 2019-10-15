Коллективный стенд белорусских производителей будет представлен на Международной выставке пищевой промышленности UzProdExpo-2019, которая пройдет 27-29 ноября в Ташкенте (Узбекистан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра маркетинга МИД Беларуси, предполагается, что участие белорусских предприятий в UzProdExpo-2019 позволит установить деловые контакты производителей с дистрибьюторами и ритейлерами, а также конечными потребителями, что будет способствовать увеличению белорусского экспорта в Узбекистан, а также развитию торгово-экономических отношений между странами.

UzProdExpo является самой масштабной выставкой пищевой промышленности в Узбекистане. Ежегодно выставка привлекает более 6 тыс. бизнес-посетителей, 56% из которых прямые покупатели, 23% - дистрибьюторы, 14% - ритейлеры и 7% - официальные делегации. Ее основными тематическими разделами являются: продукты питания, сырье и пищевые ингредиенты; оборудование и технологии для производства, переработки и хранения продуктов питания, торговое оборудование, автоматизация пищевых производств.

Население Узбекистана составляет 34 млн человек, это третья по численности населения страна в СНГ. В 2018 году товарооборот Беларуси и Узбекистана составил почти 160 млн долл. США (это более 120% к уровню 2017 года), 114 млн из которых приходится на белорусский экспорт.