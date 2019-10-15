ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.10.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВ В БЕЛАРУСИ ЗА 6 ЛЕТ ВЫРОС ПОЧТИ В 5 РАЗ, ЭКСПОРТ – В 1,4 РАЗА
14:55 15.10.2019

Объем производства лекарственных средств в Беларуси за последние 6 лет увеличился в 4,6 раза, экспорт – в 1,4 раза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, реализовано 33 инвестиционных проекта общей стоимостью более 250 млн долл. США.

Крупнейшие белорусские производители лекарственных средств – государственные и с долей государства организации, объединенные в рамках холдинга «Белфармпром». Холдинг создан в соответствии с указом №258 от 25 июля 2017 г., в его состав вошли 8 организаций, в том числе 6 – производителей лекарственных средств, 1 научная организация и 1 производитель изделий медицинского назначения. Организации холдинга обеспечивают производство около 70% всех отечественных лекарственных средств, формируют до 90% экспорта белорусской фармацевтической продукции.

В последние годы активно развиваются фармацевтические организации негосударственной формы собственности. Так, в настоящее время 24 негосударственные организации, осуществляющие производство лекарств, иных средств заключили договоры о взаимовыгодном сотрудничестве с холдингом. Это позволяет консолидировать усилия участников фармацевтического рынка в решении ряда существующих проблем, вовлекать организации всех форм собственности в процесс формирования и развития отрасли.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.10.2019
валюта курс
EUR 2.2598
USD 2.0501
RUB 3.1887
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.10.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2598 -0.0011
USD 2.0501 -0.0018
RUB 3.1887 +0.0015
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2570 2.2610
USD 2.0500 2.0530
RUB 3.1760 3.1860
подробнее

Конвертация в банках
на 15.10.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1000 1.1040
EUR/RUB 70.7500 71.2500
USD/RUB 64.3000 64.6500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте