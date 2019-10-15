Объем производства лекарственных средств в Беларуси за последние 6 лет увеличился в 4,6 раза, экспорт – в 1,4 раза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства здравоохранения, реализовано 33 инвестиционных проекта общей стоимостью более 250 млн долл. США.

Крупнейшие белорусские производители лекарственных средств – государственные и с долей государства организации, объединенные в рамках холдинга «Белфармпром». Холдинг создан в соответствии с указом №258 от 25 июля 2017 г., в его состав вошли 8 организаций, в том числе 6 – производителей лекарственных средств, 1 научная организация и 1 производитель изделий медицинского назначения. Организации холдинга обеспечивают производство около 70% всех отечественных лекарственных средств, формируют до 90% экспорта белорусской фармацевтической продукции.

В последние годы активно развиваются фармацевтические организации негосударственной формы собственности. Так, в настоящее время 24 негосударственные организации, осуществляющие производство лекарств, иных средств заключили договоры о взаимовыгодном сотрудничестве с холдингом. Это позволяет консолидировать усилия участников фармацевтического рынка в решении ряда существующих проблем, вовлекать организации всех форм собственности в процесс формирования и развития отрасли.