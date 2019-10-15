В Республиканской научно-технической библиотеке (Минск, проспект Победителей, 7) с 1 по 31 октября 2019 года проходит тематическая выставка «Нанотехнологии для энергосбережения».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, в экспозиции представлены следующие отечественные и зарубежные издания: «Вестник нанотехнологий», JOM, «Нанотехнологии. Наука и производство», «Электроника инфо» и др.

Экспозиция будет интересна как специалистам в области энергосбережения, так и широкому кругу читателей.

Республиканская научно-техническая библиотека (ком. 609) работает в будние дни с 9.00 до 17.30.

Следует отметить, производство дешевой, экологически чистой и доступной энергии является сейчас основной проблемой человечества. Только новые источники энергии могут обеспечить процветание человечества и дальнейший прогресс науки.

Постоянный рост цен на энергоносители и ожидание неизбежного исчезновения запасов ископаемых нефти и газа заставляет мировое сообщество искать альтернативные источники энергии и интенсивно внедрять энергосберегающие технологии.

Именно с помощью нанотехнологий удалось значительно улучшить эффективность преобразования света в электричество, что привело к созданию нового поколения солнечных батарей. Также с помощью нанотехнологий создаются специальные устройства, способные преобразовывать в электричество такой побочный продукт человеческой деятельности, как тепло – термовольтаики. По оценкам экспертов, рынок нанотехнологий в энергетической сфере — один из самых бурно развивающихся и перспективных.