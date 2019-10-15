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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «БОБРУЙСКАГРОМАШ» ПРЕДСТАВИЛО СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2019» В МОСКВЕ
13:50 15.10.2019
ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» приняло участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2019», которая прошла 9-12 октября в Москве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, по итогам конкурса «За производство высокоэффективной сельскохозяйственной техники и внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий» в номинации «За создание и серийное производство измельчителя-упаковщика влажного зерна ИУВЗ-20М» ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» было отмечено золотой медалью Министерства сельского хозяйства России.
Измельчитель-упаковщик влажного зерна ИУВЗ-20М, разработанный на «Бобруйскагромаше», не имеет аналогов в странах СНГ и предназначен для измельчения и закладки на хранение в полимерный рукав фуражного зерна с влажностью до 45% при малотоннажной заготовке и хранении кормов без накопления микотоксинов с сохранением питательности. Плотность упаковки измельченного влажного зерна кукурузы достигает 1000 кг/м3. Для упаковки и хранения зерна используется полимерный рукав. Измельчитель оснащается оборудованием для внесения консерванта, что повышает сохранность измельченного зерна.
Всего на совместном стенде ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» с ООО «ТД «Бобруйскагромаш», которое является официальным представителем белорусского предприятия на территории России, было представлено с 4 машины для аграрного сектора экономики. Помимо измельчителя-упаковщика ИУВЗ-20М,специалисты и гости выставки могли ознакомиться с машиной для внесения жидких органических удобрений МЖТ-3, модернизированным пресс-подборщиком тюковым ПР-1,65Т и кормораздатчиком СРВ-8.
При формировании экспозиции на предприятии руководствовались стремлением ознакомить российских потребителей с последними новинками и обновленными машинами в производственной программе завода.
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