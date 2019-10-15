ЭКОНОМИКА РБ

ЛУКАШЕНКО РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

13:42 15.10.2019 Александр Лукашенко 15 октября рассмотрел кадровые вопросы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, он назначил Юрия Назаренко заместителем министра внутренних дел - командующим внутренними войсками. Кроме того, дано согласие на назначение: Анатолия Лукашова - председателем Дубровенского райисполкома; Дмитрия Пимошенко - председателем Мстиславского райисполкома; Татьяны Колядко - главой администрации Московского района Минска; Екатерины Лукьяновой - заместителем председателя Государственного комитета по имуществу; Андрея Попова - генеральным консулом Республики Беларусь в городе Гуанчжоу (Китайская Народная Республика).