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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
13:42 15.10.2019

Александр Лукашенко 15 октября рассмотрел кадровые вопросы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, он назначил Юрия Назаренко заместителем министра внутренних дел - командующим внутренними войсками.

Кроме того, дано согласие на назначение:

Анатолия Лукашова - председателем Дубровенского райисполкома;

Дмитрия Пимошенко - председателем Мстиславского райисполкома;

Татьяны Колядко - главой администрации Московского района Минска;

Екатерины Лукьяновой - заместителем председателя Государственного комитета по имуществу;

Андрея Попова - генеральным консулом Республики Беларусь в городе Гуанчжоу (Китайская Народная Республика).
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