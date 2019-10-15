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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО РАССМОТРЕЛ КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
13:42 15.10.2019
Александр Лукашенко 15 октября рассмотрел кадровые вопросы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, он назначил Юрия Назаренко заместителем министра внутренних дел - командующим внутренними войсками.
Кроме того, дано согласие на назначение:
Анатолия Лукашова - председателем Дубровенского райисполкома;
Дмитрия Пимошенко - председателем Мстиславского райисполкома;
Татьяны Колядко - главой администрации Московского района Минска;
Екатерины Лукьяновой - заместителем председателя Государственного комитета по имуществу;
Андрея Попова - генеральным консулом Республики Беларусь в городе Гуанчжоу (Китайская Народная Республика).
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