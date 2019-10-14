Начиная с 15 октября, белорусские НПЗ – ОАО «Нафтан» и ОАО «Мозырский НПЗ» – перешли на выпуск зимнего дизельного топлива.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», дизельное топливо сорта F с предельной температурой фильтруемости не менее минус 20 градусов Цельсия 5-го экологического класса начинает поступать на нефтебазы и автозаправочные станции республики. На топливораздаточных колонках АЗС РУП «ПО «Белоруснефть» оно маркируется «ДТ-З-К5».

Полная замена летнего дизельного топлива сорта С, которое можно использовать в автомобиле при температуре до минус 5 градусов Цельсия, на АЗС «Белоруснефти» произойдет к 1 ноября.

В эти же сроки на АЗС отраслевой сети в продаже появится белорусское дизельное топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками (ДТ-З-К5 класс 2), которое можно использовать при понижении температуры окружающего воздуха до минус 32 градусов Цельсия.

«Обращаем внимание владельцев автомобилей с дизельным двигателем на необходимость полностью использовать остатки летнего топлива в баке автомобиля, прежде чем заправлять его зимним дизельным топливом. Рекомендуем также провести подготовку к эксплуатации в зимних условиях топливных и масляных систем двигателя, проверить работоспособность аккумуляторных батарей автомобиля», – отметили в «Белнефтехиме».

Государственная отраслевая сеть АЗС концерна «Белнефтехим», работающая под брендом «Белоруснефть», гарантирует обеспечение потребителей на внутреннем рынке в строгом соответствии с рекомендациями Госстандарта о реализации на АЗС с 1 ноября только зимнего дизельного топлива.