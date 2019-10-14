Министерство финансов (приказ от 7 октября 2019 года № 343) выдало ООО «Волат Брокер» специальное разрешение (лицензию) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам на следующие составляющие лицензируемый вид деятельности работы и (или) услуги: брокерская деятельность, дилерская деятельность.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, приказом также внесены изменения в специальное разрешение (лицензию) №02200/5200-124-1123 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного ООО «ПРОМРЕЕСТР», в связи с изменением наименования лицензиата на ООО «Ласерта» и изменением его места нахождения.