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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН ВЫДАЛ ООО «ВОЛАТ БРОКЕР» ЛИЦЕНЗИЮ НА БРОКЕРСКУЮ И ДИЛЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
11:54 15.10.2019
Министерство финансов (приказ от 7 октября 2019 года № 343) выдало ООО «Волат Брокер» специальное разрешение (лицензию) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам на следующие составляющие лицензируемый вид деятельности работы и (или) услуги: брокерская деятельность, дилерская деятельность.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, приказом также внесены изменения в специальное разрешение (лицензию) №02200/5200-124-1123 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного ООО «ПРОМРЕЕСТР», в связи с изменением наименования лицензиата на ООО «Ласерта» и изменением его места нахождения.
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