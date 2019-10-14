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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЗРАБОТНЫМ МИНЧАНАМ ПРЕДЛАГАЮТ ОБУЧИТЬСЯ КОНДИТЕРСКОМУ МАСТЕРСТВУ И ОБЕЩАЮТ ТРУДОУСТРОИТЬ
11:41 15.10.2019
Безработным гражданам предлагают освоить профессию «кондитер» с гарантией трудоустройства в организациях торговли и общепита столицы, пишет агентство «Минск-Новости».
Как сообщили в управлении занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, группа формируется в октябре. Во время обучения выплачивается стипендия, по окончании выдается свидетельство установленного образца с присвоением квалификации.
На занятиях можно изучить процесс изготовления тортов, пирожных и других кондитерских и хлебобулочных изделий с нанесением трафаретного рисунка или с несложным совмещением красок из различных видов сырья.
На учебу приглашаются граждане, зарегистрированные в установленном законодательством порядке в службе занятости Минска.
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