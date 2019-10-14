Безработным гражданам предлагают освоить профессию «кондитер» с гарантией трудоустройства в организациях торговли и общепита столицы, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в управлении занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, группа формируется в октябре. Во время обучения выплачивается стипендия, по окончании выдается свидетельство установленного образца с присвоением квалификации.

На занятиях можно изучить процесс изготовления тортов, пирожных и других кондитерских и хлебобулочных изделий с нанесением трафаретного рисунка или с несложным совмещением красок из различных видов сырья.

На учебу приглашаются граждане, зарегистрированные в установленном законодательством порядке в службе занятости Минска.