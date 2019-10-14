МАЗ и Weichai ввели в эксплуатацию завод по выпуску дизельных двигателей. Предприятие разместилось в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» и сможет производить до 20 тыс. моторов в год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ», выпуском двигателей займется совместное предприятие «МАЗ-Вейчай», созданное Минским автозаводом и китайской корпорацией Weichai. Общий объем инвестиций в строительство завода составляет около 20 млн долларов. Совместное предприятие выступает резидентом парка и тем самым может пользоваться льготами и преференциями.

Завод занимает территорию в 3,5 гектара. Здесь будут производить двигатели мощностью от 130 до 700 «лошадей» для грузовиков, автобусов и спецмашин. Все моторы относятся к экологическим классам Евро-5 и Евро-6. Выпускать их будут путем мелкоузловой сборки, а попутно – повышать уровень локализации производства. При работе в одну смену завод способен выпускать 10 тыс. двигателей в год, при двухсменном режиме – вдвое больше.

В ноябре прошлого года на заводе состоялся пробный запуск производства. С тех пор было собрано более 780 двигателей. В планах до конца года – выпустить еще 500 моторов.

Большую часть моторов будут использовать при сборке автотехники МАЗ, однако около трети продукции могут экспортировать в страны СНГ и дальнего зарубежья. Все станции техобслуживания МАЗ в России, Украине и Беларуси готовы обеспечить их гарантийное и послегарантийное обслуживание. Ранее белорусские грузовики уже оснащали двигателями Weichai, и те себя хорошо показали в стране и за рубежом.

«Запуск нового моторного завода имеет большое значение для белорусского автопрома. Теперь МАЗ сможет выпускать собственные дизельные двигатели, что позволит повысить эффективность производства и положительно отразится на себестоимости автотехники. Важно, что партнерство с Weichai не ограничивается инвестициями: китайские партнеры привносят также новейшие технологии. Выпускаемые моторы будут одними из лучших по сочетанию цены и качества в странах СНГ», – отмечают в ОАО «МАЗ».

Предложение построить моторный завод в Беларуси впервые обсуждалось в 2016 году во время визита главы государства в Китай. Тогда был подписан меморандум о сотрудничестве. Проект получил одобрение и поддержку у председателя КНР Си Цзиньпина.

Параллельно в парке «Великий камень» строится завод по выпуску механических коробок передач. Его владельцем выступает совместное предприятие «Фаст-МАЗ», созданное ОАО «МАЗ» вместе с китайской компанией Shaanxi Fast Gear – «дочкой» Weichai. Завод построят к концу 2020 года, после чего под брендом «Фаст-МАЗ» планируется ежегодно собирать 10 тыс. коробок передач.