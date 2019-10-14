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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ МТС ЗАПУСТИЛА НОВУЮ ОПЦИЮ В РОУМИНГЕ
11:06 15.10.2019
Телеком-оператор МТС запустил новую опцию в роуминге – «Турбокнопка за границей».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, она увеличивает суточный объем высокоскоростного интернета в рамках услуги «Unlim за границей». Стоимость одного подключения — от 7,5 руб.
Если суточная квота высокоскоростного интернета в услуге «Unlim за границей» израсходована, а клиент хочет продолжать пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях, теперь можно воспользоваться «Турбокнопкой за границей». Активировав услугу, абонент получает 100 Мб интернет-трафика на максимальной скорости.
В течение суток количество подключений к опции «Турбокнопка за границей» не ограничено. По истечении суток – она отключается автоматически. Стоимость списывается за каждое подключение.
Активировать «Турбокнопку за границей» можно с помощью USSD-запроса *735# или в приложении «Мой МТС». Использовать новую опцию можно только в рамках услуги «Unlim за границей».
«Unlim за границей» — это безлимитный по объему мобильный интернет в роуминге, первые 100 МБ в сутки в рамках услуги предоставляются на максимальной скорости.
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