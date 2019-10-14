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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ В АВТОПОЕЗДЕ «ЛИШНИЕ» АВТОЗАПЧАСТИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 880 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
10:55 15.10.2019
В автопоезде Volvo, следовавшем на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Козловичи», брестские таможенники выявили крупную партию автомобильных запчастей, которые перевозчик «забыл» указать в документах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, выявить нарушение позволило применение инспекционно-досмотрового комплекса. Результат анализа полученной сканограммы указывал на наличие в грузовом отсеке транспортного средства товаров, не заявленных в сопроводительных документах.
Это подтвердил и последующий досмотр: помимо указанных автозапчастей, в грузовом отсеке находилось еще 1320 единиц «лишних» запчастей. Стоимость последних составила свыше 880 тыс. рублей.
По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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