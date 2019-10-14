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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ В БЮДЖЕТ МИНСКА ПОСТУПИЛО ПОЧТИ 9,5 МЛРД РУБЛЕЙ
10:47 15.10.2019
За девять месяцев Минск собрал 9486,2 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами. Выполнение плана доходов консолидированного бюджета обеспечено на 100%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 62% (5877,9 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 38% (3608,3 млн рублей) – местного.
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