ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ В БЮДЖЕТ МИНСКА ПОСТУПИЛО ПОЧТИ 9,5 МЛРД РУБЛЕЙ

10:47 15.10.2019 За девять месяцев Минск собрал 9486,2 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами. Выполнение плана доходов консолидированного бюджета обеспечено на 100%. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 62% (5877,9 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 38% (3608,3 млн рублей) – местного.