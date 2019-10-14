Лидирующее место в общем объеме отгрузки ОАО «БЕЛАЗ» в январе-сентябре 2019 года занимают 110-130-тонные карьерные самосвалы и 220-240-тонники – по 26%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, затем следуют 90- и 55–60-тонники, на долю которых приходится по 12%.

Суммарная доля данных классов грузоподъемности составила 76%. При этом БЕЛАЗ-75306 грузоподъемностью 220 тонн является самой продаваемой моделью, на долю которой приходится 23% от общего объема реализации техники.

Средняя грузоподъемность с начала года она составила 128 тонн (за аналогичный период 2018 года – 119 тонн), в целом за прошлый год этот показатель составлял 120 тонн.

Увеличение средней грузоподъемности и то, что доля большегрузной техники (карьерные самосвалы 90 тонн и выше) и большегрузной спецтехники в общей отгрузке ОАО «БЕЛАЗ» по итогам января-сентября 2019 года составляет 67,4%, являются свидетельством того, что горнодобывающий рынок стремится к увеличению грузоподъемности эксплуатируемых карьерных самосвалов.

C начала года на рынок выведены и отгружены эксплуатирующим организациям новые модели и модификации техники «БЕЛАЗ»: самосвал БЕЛАЗ-75320 грузоподъемностью 290 тонн; 90-тонные БЕЛАЗ-7558С с электроприводом переменного тока производства ЗАО «Завод транспортного электрооборудования» (входит в холдинг «Татэлектромаш») и БЕЛАЗ-7558В с системой управления электромеханической трансмиссией производства «БЕЛАЗ»; 240-тонный БЕЛАЗ-75319 с двигателем Уральского дизель-моторного завода Группы СИНАРА; 180-тонный БЕЛАЗ-75182 с двигателем Сummins; БЕЛАЗ-75440 грузоподъемностью 32 тонны; тягач-буксировщик БЕЛАЗ-74473 на базе карьерного самосвала БЕЛАЗ-75473