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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМПРОДУКЦИИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 4,3%
10:15 15.10.2019

Цены производителей промышленной продукции в сентябре 2019 г. по сравнению с августом выросли на 0,1%, с декабря 2018 г. – на 4,3%, в том числе на инвестиционные товары – на 0,2% и 2,3% соответственно, промежуточные товары – на 0,1% и 4,7%, потребительские товары – на 0,2% и 2,3% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в сентябре 2019 г. по сравнению с августом 2019 г. составил 101,9%, с декабрем 2018 г. – 104,5%, в том числе в растениеводстве – 104,6% и 110% соответственно, животноводстве – 101,2% и 103% соответственно.

Индекс цен в строительстве в сентябре 2019 г. по сравнению с августом 2019 г. составил 102%, с декабрем 2018 г. – 105,9%, в том числе на строительно-монтажные работы – 102,3% и 113,2% соответственно, машины и оборудование – 100,7% и 93,5%, прочие работы и затраты – 105,5% и 117,8% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в сентябре 2019 г. по сравнению с августом 2019 г. составил 100,1%, с декабрем 2018 г. – 107,3%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сентябре 2019 г. по сравнению с августом 2019 г. составил 100,8%, с декабрем 2018 г. – 103,9%.
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