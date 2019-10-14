ЭКОНОМИКА РБ

БОЛЕЕ 44% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКА СФОРМИРОВАНО ПЛАТЕЖАМИ ПО НДС

09:54 15.10.2019 Значительная часть доходов консолидированного бюджета Минска (44,3% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, весомы объемы платежей по подоходному налогу (16,5%), налогу на прибыль (11,7%), акцизам (4,9%), налогу на недвижимость (2,2%), налогу при упрощенной системе налогообложения (2,1%), налогу на доходы (2%), земельному налогу (1,7%).