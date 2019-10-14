|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.10.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
«БЕЛОРУСНЕФТЬ» В СЕНТЯБРЕ ПРОБУРИЛА ДВЕ НОВЫЕ СКВАЖИНЫ
09:47 15.10.2019
Специалисты Светлогорского управления буровых работ ПО «Белоруснефть» в сентябре пробурили две новые скважины.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе объединения, на Осташковичском нефтяном месторождении пробурена скважина глубиной 2785 м, на Речицкой площади – глубиной 2870 м.
Также в сентябре началось строительство еще четырех скважин: трех эксплуатационных и одной разведочной.
На Карташовском и Речицком месторождениях начато строительство эксплутационных скважин, на Гарцевской площади начали строить разведочную скважину.
Кроме того, в сентябре светлогорские буровики передали на баланс нефтегазадобывающему управлению «Речицанефть» две новые скважины. Одна из них построена на Давыдовской площади, вторая – на Речицкой.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.10.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 14.10.2019
Курсы в банках
на 15.10.2019
Конвертация в банках
на 15.10.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте