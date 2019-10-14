Специалисты Светлогорского управления буровых работ ПО «Белоруснефть» в сентябре пробурили две новые скважины.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе объединения, на Осташковичском нефтяном месторождении пробурена скважина глубиной 2785 м, на Речицкой площади – глубиной 2870 м.

Также в сентябре началось строительство еще четырех скважин: трех эксплуатационных и одной разведочной.

На Карташовском и Речицком месторождениях начато строительство эксплутационных скважин, на Гарцевской площади начали строить разведочную скважину.

Кроме того, в сентябре светлогорские буровики передали на баланс нефтегазадобывающему управлению «Речицанефть» две новые скважины. Одна из них построена на Давыдовской площади, вторая – на Речицкой.