На некоторых предприятиях и в организациях столицы 16 октября минчане смогут бесплатно проверить давление, проконсультироваться насчет профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и поддержания здорового образа жизни, пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили к в Городском центре здоровья, в среду, 16 октября, с 10:00 до 15:00 в рамках профилактической акции медработники расскажут участникам акции об укреплении и о поддержании здорового образа жизни, о том, как можно избежать инфаркта, инсульта, сахарного диабета, бронхолегочных и онкологических заболеваний.

Консультации пройдут в культурно-спортивном центре Белорусской железной дороги (ул. Чкалова, 7), на предприятиях ОАО «Минскжелезобетон» (ул. Кабушкина, 66А) и ОАО «Элема» (ул. Тростенецкая, 5), на территории филиала «Автобусный парк № 5» ГП «Минсктранс» (ул. Гурского, 15), в аптеках № 25 РУП «Белфармация» (ул. О. Кошевого, 10), № 59 РУП «Белфармация» (ул. Осипенко, 2) и № 65 РУП «Белфармация» (ул. Восточная, 46), в здании администрации Первомайского района г. Минска (пер. К. Чорного, 5), а также на территории УП «Минскзеленстрой» (ул. Одоевского, 58).