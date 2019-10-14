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ЭКОНОМИКА РБ


СРЕДНЯЯ ЦЕНА КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ МИНСКА ПОДРОСЛА ЗА НЕДЕЛЮ НА 0,3%
18:00 14.10.2019

Минувшая неделя не принесла значимых изменений в среднем уровне цен на вторичном рынке жилья. Индекс цен на квартиры в Минске по-прежнему остается на уровне 1370 $/м2.

Как пишет информационно-аналитический центр Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю, c 7 по 14 октября 2019 года, на 0,3% и составила 1316 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков достиг минимального значения за последние 10 месяцев.

Объем предложения сокращается третью неделю подряд. На этот раз количество выставленных на продажу квартир снизилось на 1,7%. Наиболее ощутимым отток объектов был среди 1-комнатных квартир (-3,6%), 2-и 3-комнатных стало меньше на 1,4%. Единственным сегментом, где предложение выросло, стали 4-комнатные квартиры (+0,5%).

За последний год общее предложение квартир на рынке сократилось на 10,2%.

Рост цен наблюдался у 3- и 4-комнатных квартир, более востребованные у покупателей «однушки» и «двушки», напротив, подешевели.

В четырех районах по итогам недели был зафиксирован рост цен, с максимальными темпами в Советском (+0,8%). В остальных районах средний уровень цен опустился на 0,1−0,3%.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 796 $/м2 (+0,2%), Витебск — 611 $/м2 (-0,1%), Гомель — 615 $/м2 (+0,2%), Гродно — 724 $/м2 (-0,2%), Могилев — 632 $/м2 (-0,7%).
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