День карьеры состоится 17 октября в БГУ (ул. К. Маркса, 31. Начало в 14.00).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, все тематические мероприятия пройдут на площадках экономического факультета вуза. В этот день ребята ознакомятся со спецификой деятельности более 10 белорусских и международных организаций, среди которых консалтинговые фирмы, банки и IT-компании. Студенты также узнают о наличии вакантных мест, перспективах трудоустройства и возможностях стажировок и практик.

Участниками Дня карьеры могут стать студенты любого курса и факультета БГУ.

Программа мероприятия включает лекции, мастер-классы, работу в фокус-группах. Кроме того, вся информация о деятельности презентуемых компаний будет представлена на стендах. Участники события смогут пообщаться с потенциальными работодателями, задать интересующие вопросы, а также заполнить резюме, анкеты соискателей.