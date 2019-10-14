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ЭКОНОМИКА РБ
НАИП УЛУЧШАЕТ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ИНВЕСТОРА
17:12 14.10.2019
Национальное агентство инвестиций и приватизации 8 и 10 октября провело региональные семинары с представителями руководства районов Брестской и Гродненской областей по вопросам совершенствования работы интерактивного портала «Дорожная карта инвестора».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, на сегодня в портале размещены 298 и 164 инвестиционных предложения Гродненской и Брестской областей соответственно. Дальнейшая работа будет включать качественную обработку представленных предложений с целью представления более подробной информации о проектах для потенциальных инвесторов.
Проведенные семинары позволили руководству НАИП разъяснить проблемные моменты и вопросы дополнительной обработки представленной по проектам информации.
Встречи с представителями районных властей будут продолжены в Витебской, Могилевской и Гродненской областях.
Интерактивный портал представляет собой атлас конкурентных преимуществ и перспективных направлений развития регионов Беларуси, в котором определены специализация, наличие инфраструктуры, ресурсный потенциал, ключевые компетенции и инвестиционные проекты для каждого района, города областного подчинения и областей, в том числе, проекты в инновационной сфере. Размещение информации осуществляют представители районных и областных исполкомов.
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