Национальное агентство инвестиций и приватизации 8 и 10 октября провело региональные семинары с представителями руководства районов Брестской и Гродненской областей по вопросам совершенствования работы интерактивного портала «Дорожная карта инвестора».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, на сегодня в портале размещены 298 и 164 инвестиционных предложения Гродненской и Брестской областей соответственно. Дальнейшая работа будет включать качественную обработку представленных предложений с целью представления более подробной информации о проектах для потенциальных инвесторов.

Проведенные семинары позволили руководству НАИП разъяснить проблемные моменты и вопросы дополнительной обработки представленной по проектам информации.

Встречи с представителями районных властей будут продолжены в Витебской, Могилевской и Гродненской областях.

Интерактивный портал представляет собой атлас конкурентных преимуществ и перспективных направлений развития регионов Беларуси, в котором определены специализация, наличие инфраструктуры, ресурсный потенциал, ключевые компетенции и инвестиционные проекты для каждого района, города областного подчинения и областей, в том числе, проекты в инновационной сфере. Размещение информации осуществляют представители районных и областных исполкомов.