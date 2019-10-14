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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ЗА ОДНУ НЕДЕЛЮ ВЫЯВИЛИ ДВА ФАКТА ЗАНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ СЕДЕЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ
16:53 14.10.2019
Витебские таможенники за одну неделю установили два факта занижения стоимости транспортных средств при перевозке через границу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, два седельных тягача DAF 2012 и 2014 годов выпуска перемещались через автодорожные пункты пропуска «Урбаны» и «Григоровщина». В ходе декларирования таможенному органу были предоставлены недостоверные сведения о транспортных средствах.
По предоставленным документам стоимость тягачей составила 9,5 и 8 тыс. евро соответственно. Однако по результатам проверочных мероприятий установлено, что реальная стоимость каждого из транспортных средств составляет более 20 тыс. евро. Перевозчик занизил стоимость тягачей более чем в два раза с целью уклонения от уплаты таможенных пошлин и налогов в полном объеме.
Таможней начаты административные процессы по признакам совершения правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 14.5 КоАП. Санкции статьи предусматривают наложение на перевозчика штрафа в размере до тридцати процентов от стоимости предметов административных правонарушений.
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