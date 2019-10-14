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ЭКОНОМИКА РБ


ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПОПАЛ В РЕЙТИНГ FDI FREE ZONES OF THE YEAR 2019
16:40 14.10.2019

Впервые в истории развития свободных экономических зон Беларуси индустриальный парк «Великий камень» попал в рейтинг FDi Free Zones of the Year 2019, организуемый Financial Times.

Как сообщает сайт парка, международные эксперты отметили индустриальный парк «Великий камень» в нескольких номинациях:

Trade Facilitation – признание индустриального парка «Великий камень» в качестве зоны, способствующей развитию торговли за счет развитой таможенной инфраструктуры, наличие на территории парка пункта таможенного оформления, что позволяет резидентам осуществлять все таможенные операции в одном месте;

Expansion – наличие в индустриальном парке «Великий камень» возможностей для расширения действующих производств. Как пример, корпорация IPG Photonics (США), которая приобрела в частную собственность дополнительный земельный участок для реализации 2-го этапа своего инвестиционного проекта.

Рейтинг FDi Free Zones of the Year – ежегодный рейтинг свободных экономических зон, основанный на показателях об объемах инвестиций, легкости ведения бизнеса и наличия соответствующей инфраструктуры. Данный рейтинг проводится на основе аналитических данных FDi Intelligence и является авторитетным источником по выбору локации инвестирования.

Независимая оценка международных экспертов свидетельствует о наличии уникальных условий ведения бизнеса в регионе и позволяет рассматривать индустриальный парк «Великий камень» в качестве ключевой точки, объединяющей рынки Европейского и Евразийских экономических союзов.

Информация о рейтинге размещена на официальном сайте fDi Magazine.
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