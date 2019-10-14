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ЭКОНОМИКА РБ
НОВАЯ ОСТАНОВКА ПОЯВИТСЯ В МИНСКЕ ДЛЯ ДВУХ ЭКСПРЕССНЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ
16:11 14.10.2019
Для столичных экспрессных автобусных маршрутов №1051-тк и №1412-тк учреждается новый обустроенный остановочный пункт.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», с 15 октября появится новая остановка «Куйбышева» по просп. Машерова при движении в направлении ул. Красная.
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