ЭКОНОМИКА РБ

НОВАЯ ОСТАНОВКА ПОЯВИТСЯ В МИНСКЕ ДЛЯ ДВУХ ЭКСПРЕССНЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ

16:11 14.10.2019 Для столичных экспрессных автобусных маршрутов №1051-тк и №1412-тк учреждается новый обустроенный остановочный пункт. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», с 15 октября появится новая остановка «Куйбышева» по просп. Машерова при движении в направлении ул. Красная.