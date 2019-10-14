В Министерстве экономики 11 октября состоялось очередное заседание Республиканского совета по развитию системы бизнес-образования под председательством министра экономики Дмитрия Крутого и министра труда и социальной защиты Ирины Костевич.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, по итогам заседания одобрен проект профессионального стандарта на вид трудовой деятельности «Управление коммерческой организацией». Министерству экономики предложено до 25 октября 2019 г. направить данный документ на утверждение в Министерство труда и социальной защиты.

Кроме того, поддержана инициатива Министерства экономики в отношении разработки механизма софинансирования организации подготовки управленческих кадров по программам МВА (ЕМВА, mini-МВА) за счет 3 источников (средства обучаемых – средства организаций – средства республиканского бюджета), с подготовкой соответствующего решения главы государства (проекта указа). Для этого предусматривается создание рабочей группы под эгидой Минэкономики с участием всех заинтересованных.

По результатам рассмотрения проекта указа, предусматривающего внедрение механизма софинансирования организации подготовки управленческих кадров по программам МВА (ЕМВА, mini-МВА) будет приниматься решение о возвращении к вопросу о подготовке отдельной подпрограммы (раздела), посвященной вопросам развития системы бизнес-образования в рамках проекта программного документа по развитию системы образования в Беларуси на 2021-2025 гг.

Намечен алгоритм конкретных действий по привлечению международной технической помощи и внешних финансовых ресурсов в сферу бизнес-образования на среднесрочную перспективу.

Республиканский совет поддержал инициативу «Института бизнеса Белорусского государственного университета» о переименовании специальности переподготовки «Деловое администрирование» в «Бизнес-администрирование», что окажет позитивное воздействие на реализацию программ МВА в формате переподготовки. В этой связи Министерству образования предложено провести совещание с участием всех заинтересованных в отношении содержания обновленной образовательной программы по данной специальности.