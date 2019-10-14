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ЭКОНОМИКА РБ


МЕЖДУНАРОДНАЯ НУМИЗМАТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОХОДИТ В МИНСКЕ
15:23 14.10.2019

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в конференции принимают участие около 60 представителей крупных музеев, центральных банков, ведущие ученые-нумизматы, исследователи истории денежного обращения, банковского дела и современной монетной чеканки из 7 стран – Литвы, Молдовы, Польши, России, Словакии, Украины и Беларуси.

В ходе пленарного заседания и на тематических секциях конференции будут представлены около 50 докладов. Тематика выступлений охватывает широкий круг вопросов, включая историю денежного обращения на белорусских землях и территориях, граничащих с ними, а также историю становления банковского дела в Беларуси. Кроме того, участники конференции будут проинформированы о новых поступлениях в музейные коллекции и современных памятных монетах, выпущенных в Беларуси.

Международная нумизматическая конференция проводится Национальным банком при содействии ОО «Белорусское нумизматическое общество» раз в два года и является значимым событием в нумизматическом движении Центральной и Восточной Европы. Первая конференция состоялась в 2003 году.

В текущем году конференция приурочена к 25-летию с момента законодательного закрепления белорусского рубля в качестве единого законного платежного средства Беларуси. Соответствующее решение было принято постановлением Верховного Совета Республики Беларусь 19 октября 1994 года.
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