Более 25 ведущих белорусских предприятий-производителей со всех регионов страны участвуют в ярмарке «Неделя Республики Беларусь в Калуге», которая впервые проводится в рамках четвертого заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Калужской области России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, для посетителей белорусской ярмарки представлен широкий ассортимент товаров легкой промышленности и продуктов питания ОАО «Купалинка», ОАО «Свитанок», РУПТП «Оршанский льнокомбинат», ОАО «БПХО», ОАО «Витебские ковры», «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», ПК «Лама», СП ООО «Белита», ЗАО «Витекс», ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Коммунарка», СП ОАО «Спартак», ОАО «Красный Пищевик». Также представлена экспозиция дорожной техники ОАО «МАЗ».

В ходе ярмарки запланировано проведение контактно-кооперационной биржи, а также деловых и культурно-развлекательных мероприятий, которые пройдут с 14 по 18 октября 2019 г.

В соответствии с распоряжением премьер-министра Беларуси за развитие сотрудничества с Калужской областью Российской Федерации назначен ответственным председатель Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Александр Шумилин. В Калужской области ответственным за сотрудничество с Беларусью определен первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов.