Отдельные вопросы развития Беларуси в цифровой сфере обсуждались 14 октября во время доклада Александру Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, участниками дискуссии стали руководители правительства, представители государственных органов, ведущих учебных заведений, IT-сектора, Парка высоких технологий.

Одним из вопросов, который обсуждался, стала целесообразность появления в стране отдельного учебного заведения для обучения IT-специалистов.

"В IT-сообществе появилась инициатива о создании нового профильного учебного заведения. Это один из вопросов. Кроме того, у правительства есть предложения о том, как усовершенствовать систему управления информатизацией и цифровыми процессами", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что спектр актуальных задач по обозначенной тематике очень широк.

"Именно поэтому в пятилетней программе социально-экономического развития информатизация выделена как один из приоритетов, - подчеркнул Лукашенко. - Пока в этом направлении хвастаться особо нечем. Хотя на пятом Всебелорусском народном собрании была поставлена задача к 2020 году создать полноценное электронное правительство".

Александр Лукашенко пообещал в ближайшее время провести серьезное совещание по всему кругу проблем цифровой трансформации страны.

"Начиная с азов: что ж все-таки такое цифровизация, информатизация, компьютеризация, чем они отличаются друг от друга, что в приоритете. Я уже как-то намекал нашим "цифровикам", что рассуждая на тему, далекую от понимания нашим населением (процентов 90-95 вообще не понимают, что это такое), мы просто запугиваем его, не разъясняя, что же такое цифровизация, что это за чудо такое, откуда оно взялось, - продолжил он. - Другая тенденция - все большее и большее количество продвинутых людей видят себя только менеджерами цифровых компаний или занимающихся цифровыми и IT-технологиями. Но я намекнул на то, что землю пахать, гайки точить, создавать продукты машиностроения и прочее - это останется еще надолго, если не навсегда. Хотя "цифра" пронизывает все отрасли, и эти в том числе. От этого мы не уходим и уходить не собираемся".

Как доложил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, предложение о создании в Беларуси "хайтек-университета" основывается на необходимости организации в стране подготовки кадров новой формации.

"Мировая экономика под влиянием IT-технологий приобретает совершенно иной вид. Появляются новые отрасли, которые генерируют колоссальные доходы, практически не используя традиционные ресурсы и механизмы. И в этом ключевую роль играет человеческий капитал. Беларусь всегда славилась своими людьми, а наше образование всегда ценилось на постсоветском пространстве, - отметил он. - Однако в новых условиях необходимы принципиально другие подходы, которые позволят сохранить и развить этот статус. Наша система образования сегодня в целом удовлетворяет потребности кадров. Но для успешной цифровой трансформации и создания новой экономики нам необходимы специалисты совершенного другого качества. Таких мы пока не готовим".