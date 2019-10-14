За 9 месяцев 2019 года холдинг «Белресурсы» выполнил годовой заказ на поставку (заготовку, сдачу) в 2019 году для государственных (республиканских) нужд лома и отходов черных металлов на 132,3%, цветных металлов – на 130,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, с учетом доведенных Государственным комитетом по имуществу Беларуси дополнительных объемов сдачи в 2019 году расчетное общее задание 9 месяцев выполнено по лому и отходам черных металлов на 118%, цветных металлов – на 116%.

При этом на долю 4 обществ холдинга «Белресурсы», которые занимаются закупкой лома и отходов металлов у физических лиц, приходится 95,6% от общего объема поставки всеми организациями холдинга