Национальный банк Беларуси констатирует замедление темпов роста регулируемых цен в сентябре, однако возврат уровня инфляции к цели в 5% сдерживал резкий рост цен на фрукты, в первую очередь яблоки. Об этом говорится в ежемесячном обзоре инфляции, который готовит Нацбанк.

В сентябре 2019 г. на замедление темпов роста потребительских цен оказала влияние более сдержанная динамика базовой инфляции и регулируемых цен и тарифов. Вместе с тем ускорение в годовом выражении темпов роста сезонных цен сдерживало возврат ИПЦ к целевому уровню.

Годовая базовая инфляция в сентябре 2019 г. уменьшилась на 0,4 процентного пункта и составила 4,3%. Ее замедление обусловлено снижением в годовом выражении темпов роста цен на мясо и мясопродукты, которые в III квартале прошлого года испытали конъюнктурный шок со стороны рынка сельскохозяйственной продукции.

Ценовые индикаторы, очищенные от влияния кратковременных шоков, в целом демонстрируют замедление. Агрегированный показатель трендовой инфляции в сентябре 2019 г. снизился до 4,2% в годовом выражении. Средняя интенсивность прироста потребительских цен сложилась на уровне 4%.

Годовой прирост регулируемых цен и тарифов в сентябре 2019 г. снизился на 0,6 процентного пункта до 7,8%. Это главным образом связано с более умеренным повышением цен на автомобильное топливо в сентябре текущего года по сравнению с прошлогодним. Кроме того, в сентябре 2019 г. в меньшей мере была увеличена стоимость услуг высшего и среднего специального образования относительно сентября 2018 г.

На рынке плодоовощной продукции сохраняется высокая волатильность цен. После некоторого замедления в прошлом месяце сезонные цены в сентябре 2019 г. ускорились до 9% в годовом выражении. В наибольшей мере этому способствовало увеличение годовых темпов роста цен на фрукты (яблоки, цитрусовые).